"الاستجابة الإماراتية" تغيث النازحين السوريين في عرسال اللبنانية

الشارقة 24 – وام:



استكملت ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين، عبر توزيعها أكثر من 1293 حصة غذائية في بلدة عرسال الحدودية التي تحوي العدد الأكبر من النازحين السوريين، وذلك بالشراكة مع هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى اللبنانية، على مدار 3 أيام بهبة من جمعية الرحمة للأعمال الخيرية.



تأتي هذه الحملة تزامناً مع مبادرة "عام زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي تستهدف الوصول إلى مختلف المناطق اللبنانية دون استثناء، وذلك من أجل إغاثة العائلات خلال فصل الشتاء، ودعم جهود الحكومة اللبنانية التي تعاني من عبء النزوح السوري.



كانت عدة جهات إماراتية انسانية مانحة قد قررت المساهمة في هذا العمل الخيري ومنها جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية وغيرها.



تجدر الإشارة، إلى أن الإمارات تواصل حملاتها على الصعيد الإنساني ما جعلها تتبوأ المركز الأول للسنة الثالثة ضمن الدول الأكثر عطاء خلال العام 2016، لتثبت بذلك قدرتها على منافسة أبرز المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي وفق البيانات والأرقام النهائية التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.