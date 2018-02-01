قرقاش يؤكد التزام الإمارات بالدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين

الشارقة 24 – وام:



التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الخميس، بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا ".



ناقش الجانبان خلال اللقاء، الاحتياجات الحالية والطارئة للوكالة.



وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بالعمل الإنساني الكبير الذي تقوم به "الأونروا "، مؤكداً التزام الإمارات المبدئي بالدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني.



وشدد معاليه، على أن وقوف دولة الإمارات مع "الأونروا" جزء من توجهها الإنساني ودورها العربي لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.



من جانبه، عبر بيير كرينوبل عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لعمليات الأونروا، وأشاد بالعلاقة البناءة التي تربط الإمارات بالوكالة.