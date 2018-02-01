حمدان بن محمد يشهد ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بالرياض

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ختام الدورة الثانية لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة الرمحية شمال الرياض، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، و الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، و الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان الشقيقة.



واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى جانب ضيوف الحفل الكرام، وذلك على هامش فعاليات المهرجان.



وتبادل خادم الحرمين الشريفين مع سمو ولي عهد دبي والحضور الحديث حول عدد من المواضيع ذات الأهمية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالمهرجان الذي حظي بالتميز والنجاح وعكس أهمية التراث في وجدان شعوب مجلس التعاون الخليجي.



وأشاد سمو ولي عهد دبي، بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تأصيل الثقافة العربية والإسلامية من خلال الفعاليات والأنشطة الرياضية والتراثية التي تميز بها أهل المنطقة منذ عقود، ما أسهم بشكل مباشر في نقل ونشر تلك الثقافة عبر الأجيال.



وتابع سمو ولي عهد دبي، عدداً من الأشواط خلال المهرجان، مشيداً سموه بالتنظيم المميز للنسخة الثانية التي تضمنت العديد من الفعاليات، ومنها جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل وسباقات الهجن، منوهاً إلى ما شهدته من منافسات قوية بين ملاك الإبل على مختلف الفئات.

وكانت هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد حققت إنجازاً جديداً خلال المهرجان بالفوز برمز "سن الحقاقا" خلال أشواط " جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن بميدان رماح لفئة اللقايا رموز مفتوح ورموز عام، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.



وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قد وصل بسلامة الله وحفظه إلى الرياض صباح اليوم الخميس، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.



وكان في استقبال سموه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة.



رافق سموه خلال حضور فعاليات المهرجان، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ مروان بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.