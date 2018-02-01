محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتنظيم التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة بدبي

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - بصفته حاكماً لإمارة دبي - المرسوم رقم 1 لسنة 2018 بشأن تنظيم التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، بهدف إيجاد حلول إسكانية للمستفيدين وأفراد عائلاتهم، تتناسب واحتياجاتهم المعيشية وتسهم في الحفاظ على الترابط الأسري فيما بينهم مع مراعاة الحفاظ على هيكل التركيبة السكانية في مناطق سكن المواطنين.

وحدد المرسوم شروط بيع المسكن أو الأرض السكنية الممنوحة من قبل حكومة دبي حيث يجوز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بناء على طلب المستفيد أو من يمثله قانوناً التصريح له ببيع المسكن أو بيع الأرض الممنوحة الفضاء أو المشغولة ببناء سواء كان هذا البناء بتمويل ذاتي أو بقرض من المؤسسة شريطة أن تتوفر لدى المستفيد أرض أو مسكن آخر - منحة أو ملك - أو يكون المسكن الممنوح لا يفي بحاجته وحاجة عائلته بالنظر إلى عدد أفراد عائلته ومساحة المسكن الممنوح ويتم التحقق من توفر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تجريها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.