حاكم رأس الخيمة يشهد إطلاق أطول مسار انزلاقي عالمياً بجبل جيس

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إطلاق أطول مسار انزلاقي في العالم بجبل جيس "جبل جيس فلايت" حيث تسلم سموه شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية التي سجلت المسار كأطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن جبل جيس يعد أحد أهم المعالم السياحية، وسيساهم افتتاح هذا المسار في دعم القطاع السياحي بالإمارة والذي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.. مشيراً سموه إلى أن تسجيل هذا المسار كأطول مسار انزلاقي في العالم سيجذب اهتمام الكثير من الزوار والسياح الباحثين عن المغامرة في المناطق الطبيعية.