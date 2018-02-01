التحالف العربي: الوضع في عدن مستقر

الشارقة 24 – وام:

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في بيان أصدره الخميس، أن الوضع في عدن مستقر، حيث التزمت الأطراف كافة بالبيان الصادر من قيادة التحالف.

وأشار البيان - الذي صدر عقب اجتماع الوفد الخميس - إلى أن الهدف الآن هو ضمان أمن واستقرار اليمن، وتجنب كافة أشكال الفوضى وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني، والحفاظ على كيان الدولة اليمنية.

ودعا البيان الأطراف اليمنية كافة إلى التعامل بحكمة وروية، والتركيز على الهدف الرئيسي وهو دحر الميلشيات الحوثية التابعة لإيران.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة، وليس لديهما أطماع سوى أن يكون يمن العروبة آمناً ومستقراً وقادراً على التنمية والازدهار.

كما أكد أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقفان إلى جانب الشعب اليمني وتقودان جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية إيماناً بأهمية أمن واستقرار اليمن والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكان قد وصل إلى عدن أمس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار، وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث الأحد الماضي.