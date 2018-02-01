"الهلال الأحمر" ترفع مستوى عملياتها في اليمن استجابةً للتقدم الميداني

الشارقة 24 – وام:

رفعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستوى عملياتها الإغاثية والتنموية في اليمن خلال يناير الماضي لمواكبة للإنجازات العسكرية لقوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي لتحرير اليمن.

واستدعى اتساع رقعة المناطق المحررة، وانعدام أغلب الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق المحررة رفع وتيرة توزيع المواد الإغاثية والغذائية، إضافة إلى العمل الفوري على تأمين الخدمات الصحية ورفع مستوى أداء الخدمات الطبية في المناطق المحررة، للتخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية ونجدة الأسر المعوزة فيها.

وواصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر يناير الماضي تنفيذ برامجها التنموية في المناطق المحررة باليمن والتي شملت قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية إضافة إلى تعزيز تقديم المساعدات الإغاثية.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

وكانت وزارة الخارجية قد كشف عن إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية للجمهورية اليمنية من أبريل 2015 ولغاية نوفمبر 2017، والذي بلغ نحو 9 مليارات و400 مليون درهم، ما يعادل مليارين و560 مليون دولار أميركي.