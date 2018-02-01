سلطان بن طحنون يفتتح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في أبوظبي

الشارقة 24 - وام:

دشن معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات شهر الإمارات للابتكار المقامة في الإمارة، وتشرف عليها دائرة التعليم والمعرفة، وتتضمن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية في مقدمتها فعالية مبتكر 2018 ومهرجان أبوظبي للعلوم.

حضر الافتتاح.. معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة الدكتور يوسف الشيبة الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة.

ويأتي تنظيم فعاليات شهر الإمارات للابتكار بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار، ما يمثل ترجمة عملية لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة بمشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية.

وأشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بمبادرات أبوظبي لشهر الإمارات للابتكار والتي تتماشى مع توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تشجيع الابتكار والإبداع بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، وتهدف إلى تعزيز رفاهية وسعادة المواطنين عبر نشر ثقافة الابتكار في تقديم خدمات تعود على المجتمع الإماراتي بمزيد من الازدهار والتقدم.

لافتاً معاليه إلى أن شهر الإمارات للابتكار مبادرة وطنية تهدف إلى تشكيل منظومة متكاملة للاعتماد على الابتكار للارتقاء بالأداء في جميع القطاعات.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان خلال الافتتاح الرسمي عرضاً لشاشات وأذرع روبوتية وعرضاً مميزاً للعلوم، واطلع على منصات الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات أبوظبي ضمن شهر الابتكار الإماراتي ومبادراتهم ومشاريعهم المتميزة الخاصة بدعم ثقافة الابتكار في الإمارة، وقدم القائمون عليها شرح لفكرتها وآلية عملها واستخداماتها والأهداف التي يطمحون إلى تحقيقها.

وأطلقت دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وفي تحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسية للابتكار، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية في أبوظبي لعرض مبادراتها وابتكاراتها الموجهة لخدمة المجتمع خلال شهر الإمارات للابتكار.