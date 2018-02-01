عبد الله بن زايد يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجكية بروكسل، فديريكا موغيرني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان مواقفهما ووجهات نظرهما تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا.

وقد وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفديريكا موغيريني اتفاقية ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.

حضر اللقاء، معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا.