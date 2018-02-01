سفير الدولة غير المقيم ووزير الطاقة في جامايكا يبحثان التعاون

الشارقة 24 - وام:

بحث سعادة بدر عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا سفير الدولة غير المقيم لدى جامايكا ومعالي الدكتور أندرو ويتلي وزير الطاقة والعلوم والتكنولوجيا في جامايكا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بجانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي ويتلي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه الإمارات على الصعيد الدولي في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومعهد مصدر.

من جانبه أكد سعادة المطروشي أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة.