وكيل وزارة الخارجية يحضر حفل سفارة أستراليا

الشارقة 24 – وام:

شهد سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الأربعاء، حفل الاستقبال الذي أقامه ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق حدائق الهيلتونيا جاردنز بأبوظبي الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وعدد من أبناء الجالية الأسترالية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير الأسترالي في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده ودولة الإمارات وبالسياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة.

وأكد أن دولة الإمارات تحظي بمكانة عالمية من حيث تطور اقتصادها ومتانته وتنوعه، مشيراً إلى أن الجميع يتطلعون للاستثمار في الإمارات وزيارتها لأنها تعد نموذجاً للتعايش واحترام الآخر فضلاً عما تتمتع به من أمن واستقرار.