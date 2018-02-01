لجنة إماراتية تتفقد محطات الطاقة الكهربائية في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

في إطار تقييم وضع الطاقة وتقديم الدعم اللازم لضمان إمدادات كهربائية مستدامة طوال العام، تفقدت اللجنة الإماراتية الخاصة بالطاقة الكهربائية محطات التوليد الرئيسية في محافظة حضرموت.

وهذه اللجنة هي الثانية التي تصل إلى حضرموت بعد أن وصلت لجنة خاصة بالوضع الصحي منتصف الأسبوع الماضي.

واطلعت اللجنة - يرافقها أعضاء من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العاملين في حضرموت خلال يومها الأول - على خدمات واحتياجات الطاقة في محطة التوليد المركزية - الريان بمحافظة حضرموت ووضعها الحالي ومقترحات تطويرها.

واستمعت إلى شرح من مسئولي مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت حول أبرز الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها مؤسسة الكهرباء بالمحافظة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات التفقدية تأتي في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة الإمارات والاطلاع عن كثب على مستوى احتياجات الطاقة التوليدية وتقييمها وتحديد الاحتياجات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في محافظة حضرموت من خلال تزويدها بما يلزم من زيوت وقطع غيار محركات التوليد.

وأكد عبد العزيز الجابري ممثل الهلال في حضرموت أن هذه الزيارات الميدانية ستتواصل لجميع محطات التوليد بالمحافظة، مشيراً إلى أن دعم قطاع الطاقة الكهربائية في حضرموت يعد جزءاً من سلسلة مشاريع نفذتها الهيئة لدعم المنظومة الكهربائية خلال الفترة الماضية إلى جانب دعم مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.

وأعرب اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية - خلال لقائه اللجنة - عن شكره وتقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من دعم للمحافظة في مختلف الجوانب.