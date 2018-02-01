"موانئ أبوظبي": دعم القيادة الرشيدة حافز أساسي للتميز

الشارقة 24 - وام:



ثمن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، رؤية القيادة وتوجيهاتها ودعمها الذي كان له الدور الأكبر في التقدم الذي تحققه شركة موانئ أبوظبي في مشاريعها ومبادراتها كافة.



وقال معاليه إن الفوز بـ 5 فئات ضمن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، يعكس الجهود الدؤوبة لفريق عمل الشركة في الأقسام والعمليات كافة ويؤكد الحرص على تعزيز ثقافة التميز وتطويرها.



واعتبر معالي الجابر أن الفوز بأهم جائزة حكومية في أبوظبي يعكس التزام "موانئ أبوظبي" بالعمل على تطوير مفاهيم الابتكار والإبداع في كافة الجوانب والمجالات سواء في تنفيذ المشاريع أو الارتقاء والتحسين المستمر للخدمات المقدمة، وذلك بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي على صعيد المنطقة والعالم، معرباً عن الامتنان للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر الذي يشكل حافزاً أساسياً لاستمرار موانئ أبوظبي في بذل الجهود الحثيثة والمخلصة سعياً لتحقيق التميز.



وحصدت "موانئ أبوظبي" أهم فئات الجائزة، حيث حازت الجائزة الرئيسية التي تمنح للجهة التي استطاعت أداء مهامها الرئيسية بتميز وعملت على تلبية متطلبات حكومة أبوظبي وحققت أعلى نتيجة في جميع المعايير.