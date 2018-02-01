معرض "توظيف أبوظبي" يختتم أعماله بـ 18 ألف زائر

الشارقة 24 – وام:



اختتم معرض توظيف أبوظبي 2018، أعماله وسط عدد زوار بلغ على مدار أيامه الثلاثة نحو 18 ألف زائر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، قدموا سيرهم الذاتية وقابلوا عدداً من الجهات المشاركة، والتي بلغت نحو 100 جهة حكومية وخاصة، وشاركوا في الدورات وورش العمل التدريبية التي ينظمها المعرض بواسطة شركائه والتي بلغ عددها نحو 27 ورشة ودورة، خلال الفترة التي امتدت من 29 إلى 31 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



وقال تامر نحاس مدير المعرض، إن "توظيف" يأتي تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تمكين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليحهم بالمهارات التطويرية والتدريبية، وإتاحة المجال لهم للمنافسة على العديد من الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، وأكد أن معرض "توظيف" يعتبر فرصة كبيرة أمام مواطني الدولة، من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات العلمية، حيث يعد بوابة الباحثين عن عمل ومن هم على أبواب التخرج، للحصول على الوظيفة المناسبة.



وأشار إلى أن "توظيف" لا يقتصر على الباحثين عن عمل فقط، فهو يعد فرصة مثالية أمام الكوادر العاملة في مختلف القطاعات لتطوير وصقل ذاتهم، وذلك بالاشتراك في الدورات والورش التي تهدف إلى تمكين زوار المعرض من مواطني الدولة.



وأكد أولياء أمور، عمدوا إلى زيارة معرض توظيف أبوظبي 2018، أن المعرض يمنح الفرصة لأولياء أمور الطلبة، وخصوصاً من هم في الصفوف الثانوية، لاستكشاف وظائف المستقبل.