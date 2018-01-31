نجل جمال عبد الناصر يُعزي في وفاة الشيخة حصة بنت محمد

سعادة جمعة مبارك الجنيبي لدى تقبله التعازي من نجل جمال عبد الناصر

الشارقة 24 – وام:



استقبل سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر الذي قدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .



من جانبه، أعرب سعادة سفير الدولة عن خالص تقديره للفتة الكريمة من جانب المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط قيادة وشعب البلدين الشقيقين .



بدوره، أكد نجل الرئيس جمال عبد الناصر على عمق العلاقات الأسرية التي تربط أسرته بقيادة وشعب الإمارات، مثمناً مواقف القيادة الوطنية لدولة الإمارات لدعم الاستقرار والتنمية في مصر، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار .