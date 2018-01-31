لجنة المشاورات السياسية الإماراتية-القرغيزية تبحث تعزيز التعاون الثنائي

الشارقة 24 – وام:



انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة أبوظبي، يوم الأربعاء، أعمال لجنة المشاورات السياسية الأولى الإماراتية-القرغيزية.



وترأس جانب الدولة فيها سعادة يعقوب يوسف حسن الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، بحضور سعادة محمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى طشقند، وسعادة أحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب القرغيزي نورلان عبدرحمانوف نائب وزير الخارجية للجمهورية القرغيزية.



جرى خلال اللقاء، استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعـاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.



وأشاد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية بالعلاقات الإماراتية-القرغيزية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في كلا البلدين، بينما نوه نائب وزير خارجية قرغيزستان بالعلاقات القرغيزية-الإماراتية، مشيداً باللقاءات المتتالية التي عقدت بين وزيري خارجية البلدين.



وأكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، خلال أعمال اللجنة، ضرورة تعزيز العلاقات المشتركة وأهمية الاستفادة من الميزات التنافسية والنمو المميز الذي يحققه اقتصاد البلدين من أجل توسيع قاعدة التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، فضلاً عن تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية للاستفادة من الإمكانات المتطورة والمحفزة في كلا البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب بشكل يخدم مستقبلهما.



وشدد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لا سيما التنسيق على مستوى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لأنها تشكل دعامة التعاون الفعال المتعدد الأطراف، مثمناً الدور الذي تضطلع به الجمهورية القرغيزية على الساحتين الإقليمية والدولية.



واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف، وأكــدا ضرورة إيجاد حلول ناجحة للأزمات المتفاقمة بالمنطقة وإعادة الاستقرار إليها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وفي ختام أعمال اللجنة، دعا سعادة يعقوب يوسف حسن الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية الجانب القرغيزي إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وبما يلبي ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.