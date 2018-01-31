سفير الدولة يبحث ترتيبات زيارة رئيس وزراء الهند إلى الإمارات

الشارقة 24 – وام:



أجرى سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، لقاء مع سانجاي فارما الوكيل المساعد ورئيس شؤون المراسم في وزارة الخارجية الهندية، يوم الثلاثاء، حيث تطرق اللقاء إلى القضايا الثنائية لمتعددة.



وأشار سعادة السفير إلى اللقاءات الثنائية الرفيعة المستوى التي عقدت مؤخراً، بما فيها تبادل زيارات المسؤولين الحكوميين بين البلدين واجتماعات القمم التي عقدت مؤخراً وفي الماضي، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، لرفع العلاقات إلى أعلى مستويات.



وبحث سعادته خلال الاجتماع، الخدمات اللوجستية والترتيبات اللازمة للزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركته في القمة العالمية للحكومات 2018 التي ستنطلق فبراير المقبل بدبي، حيث سيلقي كلمة في القمة التي تشارك فيها الهند كضيف رئيسي.



وقال سعادة الدكتور البنا "إن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات تدل على نمو الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وستركز الزيارة على التقدم المحرز بين البلدين منذ الزيارة السابقة لرئيس الوزراء الهندي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".