الأمناء العامون للمجالس التنفيذية: شهر الإمارات للابتكار يعزز ريادة الدولة عالمياً

الشارقة 24:

أكد أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامون للمجالس التنفيذية في إمارات الدولة، أن شهر الإمارات للابتكار الذي تنظم فعالياته في الفترة من 1 - 28 فبراير 2018 يجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات في تحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة، ويعزز مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً، ويمثل حافزاً لكافة القطاعات على اعتماد الابتكار كآلية لتطوير أدائها وابتكار الحلول المستقبلية.

أحمد مبارك المزروعي: تعزيز جهود الوصول إلى أفكار خلّاقة وإنتاج معارف جديدة

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن "شهر الإمارات للابتكار" يمثل فرصة لتعزيز الجهود من أجل الوصول إلى أفكار خلّاقة، وإنتاج معارف جديدة، ورفد منظومة العمل الحكومي بمبادرات ومشاريع متميزة، بما يسهم في الارتقاء بكافة مجالات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعكس إيجابياً على سعادة مواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأشاد معاليه بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لإطلاق المبادرات الوطنية التي من شأنها تعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجال الابتكار على المستوى العالمي، وترسيخ مكانتها كوجهه لدعم المبتكرين والمفكرين والباحثين وفتح آفاق رحبة للإبداع والتميز والمشاركة البناءة في مسيرة التطوير وتطبيق الممارسات المبتكرة في كافة المجالات.

عبد الله البسطي: رؤية مستقبلية لدولة الإمارات

وفي معرض حديثه عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من شهر الإمارات للابتكار تحت شعار "الابتكار يبدأ بك"، قال سعادة عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "يعد شهر الإمارات للابتكار حدثاً مهماً يقدم رؤية مستقبلية لدولة الإمارات ويعزز مكانتها في مجال الابتكار على مستوى العالم، وفي إطار النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية من أسبوع الإمارات للابتكار وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 المتمثلة في تعزيز ثقافة الابتكار وأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسها، جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأن يتحول أسبوع الابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار بهدف اتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع للمشاركة وأن تعم الفائدة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة".

سلطان بن بطي المهيري: مبادرات وفعاليات نوعية ترسخ مكانة الدولة عالمياً

وأكد سعادة المستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، أن الإمارة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحرص على دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل "شهر الإمارات للابتكار" بمبادرات وفعاليات نوعية ترسخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية كمركز مهم للإبداع وللابتكار.

وقال بن بطي المهيري إن إمارة الشارقة التي تولي الإبداع والابتكار أهمية بالغة كونه من مرتكزات التطوير والتنمية الشاملة لديها العديد من المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تتخذ من شهر الابتكار منصة مهمة للتعريف بقصص النجاح التي حققها العديد من المبتكرين من مختلف الفئات العمرية وبآخر تطورات بيئة العمل الابتكاري في الإمارة وتقنياته المختلفة.

ولفت أمين عام المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة إلى ما حققه "شهر الإمارات للابتكار" من نجاح كبير استقطب أنظار العالم نحو الدور الريادي للدولة في الابتكار، وتعريف المجتمع الدولي ببيئة الإمارات الداعمة للإبداع مشيراً إلى دور هذه الفعالية في تحفيز الابداع لدى الصغار والكبار واستقطاب المزيد من الأفكار الإبداعية الخلاقة مما يبشر بجيل معرفي مساهم فعال في البناء والتطوير وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة عمادها الابتكار والإبداع.

سعيد المطروشي: الابتكار ضرورة مستقبلية وأداة أساسية للتطور

وأكد سعادة د. سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن الابتكار أصبح ضرورة مستقبلية، وأداة أساسية من أدوات التطور والتقدم، ونجد اليوم دعماً واهتماماً كبيرين من قيادتنا الرشيدة في تحقيق خطوات جادة في طريق الابتكار، حيث أصبح الابتكار في دولة الإمارات نهجاً وأسلوب حياة، تنتهجه جميع الجهات والمؤسسات والأفراد.

وأضاف سعادته: "نتطلع من خلال شهر الابتكار إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع وترسيخ مكانته ليكون ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، من خلال حزمة من الفعاليات والمبادرات الموجهة للجمهور".

حميد الشامسي: حدث وطني مهم يشرك أفراد المجتمع

وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين: أن دولة الامارات العربية المتحدة احتلت مراكز متقدمة في شتى المجالات، وتمكنت بجدارة واستحقاق من إثبات قدرتها على التنافس مع دول عالمية كبرى بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأوضح سعادة حميد الشامسي أن "شهر الإمارات للابتكار 2018" الذي ينظم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يعد حدثاً وطنياً مهماً، ويعمل على تحفيز أفراد المجتمع وإشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات وتسهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية تدعم توجهات الدولة للارتقاء بالمجتمع، بما يعزز مكانتها بين أكثر الدول ابتكاراً في العالم.

وأشار أمين عام "تنفيذي أم القيوين" إلى أن جائزة أم القيوين للابتكار التي تم اطلاقها مؤخراً، سيكون لها دور كبير خلال المرحلة المقبلة في تحقيق معدلات أداء أفضل وإنجازات في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

محمد عبد اللطيف خليفة: القيادة الرشيدة تدعم ترسيخ نهج الابتكار

وقال سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: "بمناسبة قرب انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2018 لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص التقدير للقيادة الرشيدة على توجيهاتها ودعمها المستمر لترسيخ نهج الابتكار، وتوفير جميع مقومات نجاحه، وتعزيز منظومة انتشاره في جميع مفاصل وقطاعات الاقتصاد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، بما يعزز مكانة الدولة على الخارطة الابتكارية وتحقيق الاستدامة التنافسية لبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة".

محمد سعيد الضنحاني: الاحتفاء بالابتكار قيمة ثقافية ومجتمعية

وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة رئيس لجنة إمارة الفجيرة: "إن شهر الإمارات للابتكار مناسبة هامة وفرصة عظيمة للاحتفاء بالابتكار كقيمة ثقافية ومجتمعية بين جميع إمارات الدولة، ولإبراز أصحاب المشاريع المبتكرة وتسليط الضوء على إنجازاتهم في هذا المجال".