سفير الدولة يشهد احتفالاً دينياً في بولندا

الشارقة 24 – وام:



حضر سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، احتفالاً بمناسبة يوم الإسلام في الكنيسة الكاثوليكية في بولندا، الذي نظمته لجنة الحوار مع الأديان غير المسيحية لدى مجلس الحوار بين الأديان في مؤتمر أساقفة بولندا والمجلس المشترك للكاثوليك والمسلمين.



وشارك في الاحتفال الذي تم تنظيمه تحت شعار "المسيحيون والمسلمون: عناية بالبيت المشترك" عدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين البولنديين في طليعتهم سماحة المفتي توماش ميشكيفيتش رئيس الاتحاد الديني الإسلامي في جمهورية بولندا، والمطران هنريك تشيريشكو رئيس لجنة الحوار مع الأديان غير المسيحية، وسعادة أسقف أبرشية وارسو-براسكا رموالد كامينسكي، وكذلك سفراء الدول الإسلامية في بولندا.