الخدمة الوطنية تدعو طلاب الثانوية العامة للتسجيل إلكترونياً

الشارقة 24 – وام:



دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، جميع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018 إلى ضرورة إتمام التسجيل للخدمة الوطنية من خلال التطبيق الذكي "UAENSR" والمتوفر على أنظمة هواتف iOS عن طريق App Store، وهواتف آندرويد عن طريق Google Play، أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.uaensr.ae.



وأكدت الهيئة، أن التسجيل عن طريق التطبيق الذكي للخدمة الوطنية أو الموقع الإلكتروني يتيح للمستخدمين المواطنين القيام بعملية التسجيل للخدمة الوطنية دون أي عناء، متضمناً إدخال بياناتهم الشخصية وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة بكل سهولة.



كما يُمكن للمستخدم أثناء قيامه بعملية التسجيل عبر التطبيق القيام بحفظ الطلب والعودة إليه في وقت لاحق في حال عدم توفر كافة البيانات لديه في ذلك الوقت.



ويمكن للمستخدمين التواصل مباشرة على الرقم المجاني 800555 في حال وجود أي استفسارات وللمزيد من المعلومات.