الإمارات تشارك في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

الشارقة 24 – وام:



شاركت دولة الإمارات في أعمال القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي عقدت خلال الفترة 28- 29 يناير الجاري 2018 في أديس أبابا.



ترأس وفد الدولة للقمة، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعضوية كل من سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وسعادة المدير محمد صالح المهيري مدير إدارة الشؤون الإفريقية، وسعادة غازي عبد الله بن عاشور المهري المندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي.



وبحثت القمة الإفريقية الـ "30" التي عقدت تحت عنوان "الانتصار في مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا" باعتباره شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2018-ملفات رئيسية أبرزها ملف التطرف والإرهاب بالقارة وسبل مكافحته والنزاعات وعدم الاستقرار في كل من الصومال وجنوب السودان وليبيا.



وشدد موسى فقي محمد رئيس المفوضية خلال كلمة في القمة على ضرورة العمل على تعزيز الجهود من أجل إحلال السلام في القارة الإفريقية والتصدي للإرهاب وإنهاء النزاعات والصراعات، كما أعلن عن انتقال رئاسة الاتحاد من رئيس غينيا ألفا كوندي إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي.



تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تشارك سنوياً منذ 2010 كعضو مراقب في اجتماعات الاتحاد الإفريقي التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.