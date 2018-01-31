"الوطني" يطلع على برامج "الداخلية" لتفعيل دور الشرطة المجتمعية

الشارقة 24 – وام:



اطلع وفد من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، على المهام والواجبات والإنجازات التي حققتها الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية، من الجريمة التابعة للأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدور الذي تقوم به في توفير الحماية والأمن لكافة أفراد المجتمع.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة كل من أحمد محمد الجروان وسالم علي النار وعزة سليمان بن سليمان أعضاء اللجنة بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة.



وكان في استقبالهم العقيد مبارك عوض بن محيروم المدير العام لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة والعقيد سعيد حمد العامري مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادي والعقيد عبد الله راشد المزروعي مدير إدارة الشرطة المجتمعية الاتحادية والعقيد سعيد معيوف الدرعي من الإدارة العامة وعدد من الضباط في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية.



وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية، بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.



وناقش الطرفان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الداخلية والمجلس الوطني الاتحادي.



وأكد العقيد بن محيروم حرص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع للارتقاء بمسيرة العمل وفق منهجية علمية تراعي متطلبات المرحلة الحالية من توفير سبل الحماية للمجتمع والوقاية من الجريمة بما يحقق أهداف وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق أعلى معدلات الأمن والطمأنينة وتجسيد فكر الشراكة والمسؤولية المشتركة مع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع.



واطلع أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة والإدارات والمراكز التابعة لها واستمعوا إلى شرح موجز عن الاختصاصات والمهام التي تنهض بها ورؤيتها المستقبلية لتطوير المهام وتعزيز المسيرة الأمنية.



وتناولوا عدداً من المؤشرات الاستراتيجية الخاصة بحماية المجتمع وطرح بعض القضايا المجتمعية التي ساهمت الإدارة العامة في حلها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وعرض أفضل الممارسات والبرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي نفذتها الإدارة العامة لتوعية أفراد المجتمع ووقايتهم من الجريمة.



وفي الختام، طرح أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي عددا من الأسئلة المتعلقة بقضايا وهموم المجتمع والتحديات التي تواجههم وخطتهم المستقبلية لوقاية المجتمع من الجريمة.