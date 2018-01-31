"لجنة الوطني" تواصل مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع

الشارقة 24 – وام:



واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، يوم الأربعاء، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع، في شأن بناء الأسرة بحضور ممثلي الوزارة.



وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من عزة سليمان بن سليمـــان مقررة اللجنة وعلياء سليمان الجاسم ود. نضال محمد الطنيجي وعائشة راشد ليتيـم ومحمد أحمد اليماحي وسالم علي الشحي.



وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة التقت خلال اجتماعها يوم الأربعاء، مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع لمواصلة مناقشة الموضوع بعد اجتماعات اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية بشؤون الأسرة حيث تم الخروج بالعديد من لملاحظات والاستفسارات والنقاط، مشيراً إلى أنه تم طرح العديد من الاستفسارات والملاحظات ومناقشتها مع ممثلي الوزارة، الذين ردوا باستفاضة على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة حيث كان اللقاء مثمراً وتم طرح العديد من النقاط والاشكاليات والقضايا التي تعاني منها الأسرة بشكل عام.



وأضاف سعادته أن اللجنة ستعمل على صياغة تقريرها وتوصياتها بشأن الموضوع خلال اجتماعها القادم، واعتماده تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته خلال الجلسات القادمة.



ونوه سعادته إلى أن اللجنة تناقش الموضوع وفق خطتها الرقابية التي تسعى من خلالها الوقوف أمام التحديات التي تواجه الجهات المختلفة وإيجاد الحلول التشريعية لتجاوز تلك التحديات بما يضمن الحفاظ على المجتمع وليكون محصناً من الإشكاليات والتحديات المختلفة بما يساهم في تعزيز تماسكه وترابطه.