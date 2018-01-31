وزير الصحة يبحث تطوير التعاون مع 4 شركات عالمية

الشارقة 24 – وام:



التقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أربعة وفود لشركات عالمية صحية تضمنت شركة "PWC" ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا" CHOP" وشركات "جونسون أند جونسون"، و"فيلبس" والخليج للصناعات الدوائية "جلفار".



وبحث معاليه خلال اللقاءات، التي جرت على هامش مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2018 المقام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، بحضور سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين، سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في مجال الابتكار في الرعاية الصحية وحلول التقنيات الطبية والتطبيقات الذكية في مجال الصحة بحضور وسعادة الوكلاء المساعدين.



واستعرض معالي العويس مع باتريك فيكس من شركة "PWC" والوفد المرافق المراحل الانتقالية النهائية في عملية الفصل بين الوزارة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من ناحية الخطط التشغيلية والتصميم المؤسسي بالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.



وأكد حرص الوزارة على توفير عملية انتقال مؤسسية ناجحة وسلسلة من شأنها المساهمة في تحقيق "رؤية الإمارات 2021" الهادفة إلى إيجاد نظام رعاية صحية بمعايير عالمية وقابل للتكيف بدرجة كبيرة ويمكنه تلبية الاحتياجات المتنامية لسكان الإمارات.



وناقش معاليه مع وفد من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا" CHOP" برئاسة الدكتور ماثيو بالي نائب رئيس الشركة تعزيز نتائج مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين في شهر أكتوبر الماضي لناحية تطوير فرص التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية عالية الجودة للأطفال ودور الابتكارات الطبية في تحسين الخدمات الصحية للأطفال والبرامج السريرية والبحوث الرائدة والبرامج التعليمية والتدريبية المصنفة ضمن أعلى معايير الجودة في الممارسات الطبية.



والتقى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وفد شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" برئاسة جيروم كار مدير عام الشركة الذي استعرض سياسة الشركة في اعتماد أحدث ما توصل إليه العالم من التقنية في مجال التصنيع الدوائي بهدف إنتاج مستحضرات تشكل حلولا علاجية لكثير من الأمراض وخاصة المزمنة منها.



وأكد معالي العويس التزام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية والمحافظة على جودة عالية لمنتجات جلفار الدوائية وإنشاء شراكات تعاقدية بين الشركات العالمية والوطنية بهدف إيجاد آلية لصناعة الأدوية المبتكرة وفتح المجال أمام المصانع الوطنية للتنافس والتركيز على إنتاج أدوية باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتركيز على التنافسية لوصول الصناعات الإماراتية في قطاع الدواء إلى العالم.



واستعرض معاليه مع وفد من شركة "جونسون أند جونسون" برئاسة سيد حداد مدير عام الشركة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاريع المشتركة المبتكرة في معرض الصحة العربي لهذا العام من خلال جهاز تشخيص السرطان وجهاز السكري وهي الأولى في العالم بما يعكس قوة الشراكة والثقة المتبادلة بجانب استعراض المشاريع المستقبلية لمواكبة الطلب المتزايد على المنتجات المبتكرة في دولة الإمارات بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية تفوق توقعات الأفراد لإسعادهم.



واختتم معالي العويس لقاءاته مع وفد شركة "فيلبس" الهولندية برئاسة روب كاشلا المدير التنفيذي للشركة حيث تم بحث فرص التعاون في التقنيات الطبية المبتكرة وتطوير مراكز الأبحاث والمختبرات والمعدات الطبية بجانب تبادل المعلومات حول البرامج الصحية وسبل التعاون في المستقبل في المجال الصحي وإدارة النظم الصحية ومشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية.