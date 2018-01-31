مجلس محمد بن زايد يستضيف محاضرة حول وظائف عصر الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24 – وام:



استضاف مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين، مساء الأربعاء، محاضرة بعنوان "مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي"، ألقاها الدكتور أندرو مكافي عالم الأبحاث الرئيسي بكلية سلون للإدارة في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.



حضر المحاضرة، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة في الدولة، إضافة إلى وفود من المجالس الشبابية ومجالس أدنوك، وطلاب وطالبات جامعة زايد، وجامعة خليفة، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية.



وتولى معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي تقديم المحاضرة، مؤكداً أن دولة الإمارات تجاوزت مرحلة المبادرة باتجاه الذكاء الاصطناعي إلى السعي لترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي في المجتمع، وهو ما يعكسه إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، إضافة لتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.



وأشاد المحاضر بما وصفه بـ "الإدراك المبكر" لدولة لإمارات بالدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في التنمية مستقبلاً، لافتاً إلى أنه باستخدام تلك التقنيات يمكن أن تتجاوز الدول تحديات مثل إيجاد مصادر جديدة للطاقة والكهرباء، إضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في قطاع الفضاء.



وسعى المحاضر إلى الإجابة على تساؤلات حملت مخاوف العديد من الموظفين حول العالم حول مدى تأثير نمو الاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجيات على الوظائف التقليدية وغير التقليدية في المستقبل.



وعلى الرغم من إقراره بالنمو الكبير الذي شهده مستوى الذكاء التكنولوجي، إلا أنه عاد ليؤكد أن ذلك لن يعني انتفاء الحاجة إلى العنصر البشري، مشيراً إلى العديد من العوائق التي ستحول دون الاستغناء عن العنصر البشري خصوصاً في المجالات القيادية والوظائف المرتبطة ببعض الممارسات الاجتماعية أو حتى العاطفية.