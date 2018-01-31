حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي الثاني لأبناء المشرف

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء الأربعاء، العرس الجماعي الثاني لأبناء منطقة المشرف بمشاركة 29 عريساً، بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.



كما حضر العرس الجماعي، الذي أقيم في مجلس المشرف بأبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة المعين لدى مملكة البحرين، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والأعيان وأقارب العرسان وجمع غفير من أبناء منطقة المشرف والمواطنين.



وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان العرسان وأهاليهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة تنعم بالترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.



من جانبهم، عبر العرسان وأهاليهم عن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرعايته ودعمه للأعراس الجماعية، كما عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بتشريف وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والشيوخ أفراحهم.



وتضمن اعرس العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية التي شارك فيها عدد من الحضور.