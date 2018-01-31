هزاع بن زايد يُكرّم الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم، يوم الأربعاء، في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: إن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تؤكد سعي حكومة أبوظبي الدؤوب نحو الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز نهج الجهات الحكومية لتكون بيئة حاضنة للإبداع، محفزة على الابتكار، داعمة للمبادرات الخلاقة، والتي تعد اليوم من المحركات الرئيسية لتحقيق الأهداف الحكومية بكفاءة وفاعلية.

وأضاف سموه، "تعبر توجهات حكومة أبوظبي عن رؤية استراتيجية واضحة وتطلعات تنموية لا تتحقق إلا من خلال التميز، لاسيما في ظل الاهتمام والدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي"، ‎وأشار سموه إلى أن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز باتت رائدة على مستوى جوائز التميز الحكومية، وأرست معايير تقييم مهنية ودقيقة، تبعاً لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن بيئة عمل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تتميز بابتعادها عن النمطية، وهي في سباق مستمر لتحسين أدائها وتطوير خدماتها، تبعاً للرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات الحكومية ومواكبة أبرز تطوراتها.

حضر الحفل، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وقياداتها الحكومية.

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أثناء إلقاء كلمة حكومة أبوظبي، إن مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي في كافة المجالات، أسّس قواعدها المتينة ووضع لبناتها الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونحن اليوم نحتفي بـ "عام زايد" لننذر أنفسنا لخدمة الوطن وقيادته الرائدة وشعبه الوفي، ونستذكر إرث زايد العريق، ونستعيد معاً محطات تاريخه المضيء.

‎

وكرّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الجهات الفائزة بجائزة أبوظبي والأفراد الحاصلين على وسام رئيس المجلس التنفيذي.

وفي جوائز المحاور، فازت بجائزة محور الابتكار شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وفازت كذلك بجائزة الجهة المتميزة في الممكنات المؤسسية، أما في جوائز المعايير الرئيسية فقد فازت بجائزة الجهة المتميزة في تحقيق خطة أبوظبي "شركة موانئ أبوظبي"، وفازت بجائزة الجهة المتميزة في إسعاد المتعاملين "شركة أبوظبي الوطنية للمعارض"، وفازت بجائزة الجهة المتميزة في أسعد بيئة عمل شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وفاز "مركز الإحصاء" بجائزة الجهة المتميزة في مجال "الحكومة الرقمية"، وفازت بجائزة الجهة المتميزة مالياً "موانئ أبوظبي".

وبجائزة الجهة المتميزة في التواصل المؤسسي، فازت "شركة أبوظبي الوطنية للمعارض"، وفازت بجائزة الجهة المتميزة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال "شركة أبوظبي الوطنية للمعارض"، وفازت بجائزة أفضل خدمة حكومية شركة موانئ أبوظبي وذلك عن خدمة "رسوّ ومغادرة الميناء"، فيما فازت خدمة "منحة أرض سكنية" بجائزة أفضل خدمة حكومية مشتركة، وهي الخدمة المشتركة بين-هيئة أبوظبي للإسكان-وعدد من الجهات الحكومية.

وفي جوائز الأفراد، فاز بوسام رئيس المجلس التنفيذي عن فئة "الموظف المتفاني ذو الخدمة الطويلة": عبد الرب على أحمد الحميري من هيئة البيئة، وفاز بوسام رئيس المجلس التنفيذي عن فئة "الإشراف الإداري" المهندس يوسف محمد قاسم محمد الحوسني من شركة أبوظبي للتوزيع، وعن فئة "الدعم الإداري" سهيلة سعيد المنذري من دائرة الثقافة والسياحة، وعن فئة "المجال التخصصي" النقيب الدكتور سالم سعيد الطليع الظهوري من شرطة أبوظبي، وعن فئة "الفني التقني" غانم صلاح القاسم من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعن فئة "الموظف المبتكر" الدكتور حمود الحادر من شركة العين للتوزيع، وعن فئة "إسعاد المتعاملين الإشرافي" فيصل محمد حسين الجابري من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، عن فئة "إسعاد المتعاملين غير الإشرافي" نوف على سلطان الحمادي من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وعن فئة "المجال الميداني" خولة محمد خلفان الدهماني من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وفازت د. دعاء حاتم سيف الدين من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة عن فئة "الموظف الجديد"، وفاز كابتن عبد الكريم مبارك المصعبي من موانئ أبوظبي عن فئة "المدير التنفيذي المتميز"، وعن فئة "المدير العام المتميز" د. مطر راشد محمد الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

وكرمّ سموه "شركة موانئ أبوظبي" على فوزها بجائزة الجهة المتميزة على مستوى حكومة أبوظبي.

وسيقوم مكتب برنامج أبوظبي للتميز عقب انتهاء الدورة بتزويد كافة المشاركين من الجهات والأفراد بالتقارير التعقيبية، والتي تبرز أهم نقاط أدائهم، ومواضع التحسين الواجب العمل عليها، بما يعزز رحلة التميز في العمل الحكومي، ويسهم في تحقيق الفاعلية في الأداء الحكومي بشكل مستدام.

وتنافست 52 جهة تابعة لحكومة أبوظبي، وذلك لنيل جائزة الجهة المتميزة على مستوى حكومة أبوظبي، إضافة إلى جوائز المحاور وجوائز المعايير الرئيسية، فيما تنافس 110 موظفين و42 مديراً عاماً على أوسمة رئيس المجلس التنفيذي والبالغة 12 وساماً.