بتوجيهات سعود بن صقر.. ترقية عدد من ضباط وضباط صف والأفراد بشرطة رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:



بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة قراراً بترقية عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من رتبهم العسكرية الحالية إلى الرتب التي تليها، تزامناً مع عام زايد.



وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن القيادة بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وإدخال البهجة والسرور والسعادة إلى نفوس منتسبي الكادر المحلي الذين شملهم قرار الترقيات.



وأكد أن مكرمة سموه هي وسام على صدور جميع موظفي القيادة وعامل تحفيز لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء والتفاني في العمل خدمة للوطن الغالي وتوفير مزيد من التسهيلات للجمهور وإنجاز معاملاتهم بأزمان قياسية، حرصاً على راحتهم وإسعادهم.



ورفع قائد عام شرطة رأس الخيمة باسمه وباسم جميع منتسبي القيادة من عسكريين ومدنيين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، على رعايته الكريمة لأبنائه وبناته في شرطة رأس الخيمة.



كما توجه بالشكر والعرفان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما يوليه سموه من متابعة دؤوبة لجميع أجهزة ومنتسبي وزارة الداخلية، حتى يظلوا في كامل جهوزيتهم العملية والبدنية والنفسية وتوظيف طاقاتهم الإبداعية، في تطوير أداء الوزارة وأجهزتها وإداراتها وخدمة الوطن ومجتمع دولة الإمارات عموماً.