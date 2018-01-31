رئيس وزراء مولدوفا يزور جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:



زار بافل فيليب رئيس وزراء جمهورية مولدوفا والوفد المرافق له، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.



وقام الضيف والوفد المرافق له، يرافقهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بجولة تعرفوا خلالها على "عام زايد"، ودور مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، في تأسيسها وبنائها وإنجازاته المحلية والعالمية.



وتجول الضيف والوفد المرافق في قاعات الصرح الكبير وأروقته وساحاته الخارجية، وتعرف على رسالة الصرح الكبير الداعية إلى التسامح والتعايش والانفتاح وما يضمه الجامع من تفاصيل معمارية وهندسية بديعة تبرز جماليات العمارة الإسلامية، واطلعوا على تاريخ ومكونات هذا الصرح الديني الكبير والطرز المعمارية المتنوعة التي استخدمت في بنائه.



واطلع الضيف على الباحة والأروقة الخارجية وما تضمه من أعمدة موزعة على جميع جوانب صحن الجامع المكسو بالرخام الأبيض والمزخرف بالنقوش الزهرية الملونة والفسيفساء.



كما زار الضيف ومرافقوه ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" المجاور لجامع الشيخ زايد الكبير مستذكرين صفاته وقيمه ونهجه الحكيم.



وفي ختام الزيارة، أهدى سعادة مدير عام المركز ضيف البلاد نسخة من كتاب "فضاءات من نور".