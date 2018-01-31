أمينة الطاير توجه رسالة عرفان لـ "أم الإمارات"

الشارقة 24 – وام:



وجهت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، رسالة مودة وتقدير واحترام لأغلى أمهات المجتمع "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بعنوان "شكراً أم الإمارات بك نسمو ونرتقي"، تقديراً لجهود سموها المخلصة لدعم وتعزيز رسالة المرأة الإماراتية في ساحات العمل الأكاديمي والجامعي والمهني ورعايتها السامية والكريمة لدبلوم "الأمومة وعلوم الأسرة".



جاءت الرسالة بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة لدارسات دبلوم الأمومة وعلوم الأسرة المعد من قبل الكلية الجامعية للأم وعلوم الأسرة .



وثمنت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، الجهود المخلصة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية وتأهيلها علمياً وأكاديمياً، وفتح كافة المجالات أمامها في ميادين العلم والمعرفة والمحافل الجامعية والبحثية والدراسية، حيث تبوأت المرأة الصدارة وحققت العديد من المكاسب ونالت أرفع الدرجات العلمية والمتميزة في ساحات التنمية والاستدامة.



كما ثمنت الطاير الرعاية الكريمة واهتمام "أم الإمارات"، لتمكين المرأة وتسليحها بالعلم والمعرفة واهتمامها بالجانب الأسري، باعتبار أن الأسرة هي النواة الأولى في المنظومة المجتمعية، منوهة أن دبلوم الأمومة وعلوم الأسرة ينسجم مع المبادرات التي تعزز من التماسك الأسري ودعم الأسرة بقيم سامية تنسجم مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.



وذكرت أمينة الطاير أن دبلوم الأمومة وعلوم الأسرة هو الأول من نوعه في مجال الأسرة والمرأة والأمومة والطفولة، ويهدف إلى تنمية قدرات الخريجة والدارسة في مهارات عدة أبرزها تعزيز وتقوية مهارات الأمهات وانعكاس ذلك على رعاية الطفولة السليمة والسوية وتماسك النسيج الأسري عبر نظم علمية ومنهجية دقيقة وإلمام الدارسة بتحديات الخلافات الزوجية والتصدي لها داخل الإطار الأسري ووضع الحلول المناسبة لها، استناداً إلى العلوم المعرفية والأكاديمية والنفسية السليمة والإلمام التام بكافة القضايا والتحديات والهموم الأسرية وإيجاد الحلول لها عبر أطر علمية وثقافية صحيحة .

ودعت الطاير المنتسبات والدارسات للاستفادة القصوى من مضامين دبلوم الأمومة والعلوم الأسرية الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التأكيد على التنمية والتمكين الاجتماعي للقطاعات النسائية الإماراتية .



ولفتت إلى أن هذا الدبلوم يعتبر خارطة طريق لتعريف الدارسة بحقوق الأم الشرعية والمدنية وواجباتها ومسؤوليتها تجاه بيتها وأسرتها، من خلال تزويد الدارسة بالمفاهيم النظرية الخاصة بالمشكلات الأسرية الشائعة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى إكساب الدارسة المهارات الأساسية لإدارة المنزل و تأمين مستلزماته المختلفة .