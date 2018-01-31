مركز الأرصاد يحذر من اضطراب البحر الخميس

الشارقة 24 – وام:



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الخميس، غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً .



وقال المركز في تقريره اليومي، إن الرياح ستكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً على اليابسة ومثيرة للأتربة على بعض المناطق المكشوفة ونشطة السرعة إلى قوية أحياناً على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.



وعن حركة الرياح، أشار إلى أنها ستكون شمالية غربية/18-35/40 كم/ساعة على اليابسة وتصل إلى 30-45/50 كم/ساعة على البحر.



وعن حالة البحر في الخليج العربي، أوضح سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:14 المد الثاني عند الساعة 03:10، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:52 .



أما بحر عمان، فسيكون مضطرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 23:02، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 16:22 الجزر الثاني عند الساعة 05:03.