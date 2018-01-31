فهد الرقباني يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة للحاكم العام لكندا

الشارقة 24 – وام:



قدم سعادة فهد سعيد الرقباني سفير الدولة لدى كندا، أوراق اعتماده إلى جولي باييت الحاكم العام لكندا، القائد الأعلى للقوات المسلحة الكندية، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى كندا.



جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافته بقصر الحاكم العام في العاصمة أوتاوا، بحضور حرم سعادة السفير وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية المعينين لدى كندا.



ونوه سعادة السفير بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة دعم وتعزيز هذه العلاقات المزدهرة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة خدمة البلدين.