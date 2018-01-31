سفير الدولة غير المقيم لدى لاوس يلتقي وزيرة التجارة والصناعة

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل السفير غير المقيم لدى لاوس، معالي خيماني فولسينا وزيرة التجارة والصناعة اللاوسية، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر، الذي يستهدف دفع و تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.



وبحث الجانبان تطورات العلاقات الثنائية بين الإمارات ولاوس، وسبل دعم العلاقات التجارية والاستثمارية في ضوء الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى لاوس في نوفمبر من العام الماضي، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة للتوقيع بين البلدين لتعزيز أواصر العلاقات.



كما تناول اللقاء الترويج لمعرض إكسبو دبي 2020 والدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لرئيس وزراء لاوس، للمشاركة في المعرض وما يمثله من فرصة مواتية للاوس للترويج لمنتجاتها والوصول إلى الأسواق، وجذب الاستثمارات حيث يشكل معرض إكسبو منصة لوضع رؤية مستقبلية مستدامة لعقود قادمة.