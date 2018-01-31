ريم الهاشمي تبحث تعزيز العلاقات مع القارة السمراء

الشارقة 24 – وام:

بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال لقائها موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، العلاقات الإماراتية-الإفريقية المتميزة والتاريخية وسبل تعزيزها، من خلال تنمية المجالات السياسية الاقتصادية .

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل التنسيق والتعاون من أجل تحقيق شراكة فاعلة مع دول القارة الإفريقية، على كافة الأصعدة والمستويات وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.