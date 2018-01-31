شما المزروعي: شباب الإمارات جزء لا يتجزأ من تنمية الدولة

الشارقة 24 – وام:

ترأست معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، وفد الدولة في منتدى الشباب 2030 التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك.

وألقت معاليها، خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى، بيان دولة الإمارات في الجلسة الافتتاحية استعرضت فيه نموذج عمل دولة الإمارات في تمكين شبابها كنموذج رائد عالمياً، وفق أفضل الممارسات والخبرات القائمة على فكر وطاقات الشباب أنفسهم.

وأكدت معاليها في كلمتها، أن شباب دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من نمو وتنمية الدولة حيث تولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمبادرات والمشاريع التي من شأنها النهوض بالشباب ودعمهم ليكونوا عنصراً فعالاً في مسيرة التنمية والتطور.

واستضافت معالي المزروعي على هامش المنتدى، مبعوثة الأمين العام المعنية بالشباب غاياتما فيكرامانياكي ومجموعة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى على مأدبة إفطار، وذلك في مقر بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة حيث ناقش الحضور الاستعدادات لبدء منتدى الشباب 2030، بالإضافة للمشاركات الفعالة للشباب في المنتديات الدولية التي تخصهم وأولويات الأجندات الوطنية على مستوى دول العالم.

والتقت معاليها، فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واستعرضت أبرز الممارسات التي تتبناها دولة الإمارات لإشراك الشباب في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

ويهدف منتدى الشباب 2030 التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إلى مناقشة الطرق التي يمكن أن يدير بها الشباب عملية الانتقال من الأهداف الإنمائية إلى أهداف التنمية المستدامة والمساعدة في هذه العملية، كما يتناول المنتدى أيضاً الطرق التي تضمن أن تكون احتياجات وأولويات جميع الشباب محور خطة التنمية في المستقبل وتنفيذ هذه الخطة.