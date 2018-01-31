سفير الدولة لدى جامايكا يلتقي وزير السياحة

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة بدر عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، السفير غير المقيم لدى جامايكا، مع معالي إدموند بارتليت وزير السياحة في جامايكا، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي .

وأكد معالي الوزير الرغبة في تطوير العلاقات في الجانب السياحي خصوصاً في ظل ما وصلت إليه الإمارات من تقدم في هذا القطاع الحيوي، كما عبر عن إعجابه بالمنجزات التي تحققت في الإمارات في وقت قصير.

ومن جانبه أكد سعادة السفير الرغبة في توطيد التعاون مع جاميكا وخاصة في القطاع السياحي الواعد