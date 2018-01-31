حمدان بن محمد يترأس اجتماع "المجلس التنفيذي"

الشارقة 24 – وام:

تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تطوير الشباب وتمكينهم كأولوية ضمن أجندة عمل الحكومة، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كل من له علاقة في تطوير وتمكين الشباب، بالمساهمة في بناء قدرات أبناء الإمارات على القيام بمسؤولياتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي نسعى للوصول إليها، فدورهم في صناعة المستقبل وتحقيق الإنجازات مرهون بقدرتهم على تطويع التكنولوجيا والعلوم المتقدمة لخدمة أهداف مجتمعهم ووطنهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء مجلس دبي للشباب والذي عقد في "برواز دبي".