الشرقي يؤكد حرص الفجيرة على توفير التسهيلات للشركات النفطية العالمية

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حرص الإمارة على توفير المناخ الملائم والتسهيلات الكبيرة للشركات النفطية العالمية والمستثمرين، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة ظهر الأربعاء بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، مارتن فرينكل رئيس شركة إس آند بي جلوبال بلاتس العالمية، بمناسبة تجديد عقد الشراكة بين منطقة الفجيرة للصناعة البترولية "فوز" وشركة إس آند بي جلوبال بلاتس.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة .