"زايد للإسكان" يُعلن عن مبادراته في شهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24:

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، باعتماد شهر الإمارات للابتكار التي تنطلق فعاليته، غداً الخميس، وتستمر لمدة شهر كامل تحت شعار "الابتكار يبدأ بك"، يُطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان هذا العام أنشطة ومبادرات فريدة خلال هذا الشهر في مختلف إمارات الدولة بدعم من فريق الابتكار بالبرنامج.

وتضم مبادرات البرنامج هذا العام إطلاق "ميثاق الابتكار" والذي يهدف إلى التعريف باستراتيجية الابتكار في البرنامج وإطلاق الهوية المرئية للابتكار، كما سيشمل توقيع قيادات البرنامج على ميثاق الابتكار المؤسسي.

كما يستعد البرنامج لإطلاق "مسابقة الابتكار" عبر حسابه في قنوات التواصل الاجتماعي، وسيدشن أيضاً "نصب زايد المبتكر" في أحد مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها تخليداً لذكرى القائد المؤسس ضمن أسلوب بناء مبتكر وفريد.

وسينظم البرنامج رحلة التفكير في الابتكار والتي تهدف إلى توليد الأفكار المستدامة، بالإضافة إلى عصف ذهني إلكتروني ذكي في مختلف إمارات الدولة لمناقشة المقترحات التطويرية على مستوى البرنامج، كما سيشارك البرنامج في معرض الابتكار لإبراز أهم مجالات الابتكار في البرنامج ومشاريعه، بالإضافة إلى مبادرة توزيع بذور بطريقة ابتكارية في بادرة تهدف إلى تشجيع الزراعة وتعزيز ثقافة التشجير والاستدامة في أحياء البرنامج السكنية.