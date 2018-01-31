بلحيف النعيمي: ضرورة إدراج منظومة الابتكار بمشاريع البنية التحتية

الشارقة 24:

ترأس معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، اجتماع فريق عمل الوزارة الذي عقد بمكتب الوزارة في المنطقة الشمالية، بحضور سعادة الوكيل المهندس حسن جمعة المنصوري، وسعادة الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والموظفين، وذلك لمناقشة خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة.

واستمع معالي وزير تطوير البنية التحتية خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من إدارة تقنية المعلومات، حول خطة عملها المستقبلية التي تستهدف التركيز على منظومة إدارة المشاريع والإجراءات الداخلية والعمليات والاختصاصات الهندسية، بالإضافة إلى تطوير نظم تستهدف تحقيق التكامل والربط الذكي بين أنظمة الوزارة المختلفة لتحسين الإجراءات والحصول على البيانات الدقيقة بشكل سريع، الأمر الذي يدعم القيادة في عملية اتخاذ القرار، كما ستعمل الوزارة إلى الربط الذكي مع مختلف شركائها لتسهيل عملية الحصول على المعلومات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالعمل المشترك لمشاريع البنية التحتية بمختلف إمارات الدولة.

وناقش المجتمعون الخطة التشغيلية 2018 والتي بدورها تضمن تنفيذ منظومة التميز الحكومي من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وتحقيق تطلعات وتوقعات المجتمع في الحصول على الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية ودعم توجهات الدولة في مجال الابتكار، بما يحقق تطلعات دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية.

وتضم الخطة التشغيلية لوزارة تطوير البنية التحتية هدفين استراتيجيين رئيسين يتمثل الأول في ضمان التكاملية والشمولية في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للدولة ومواكبة التطورات العالمية في مجال البنية التحتية، فيما يدعم الهدف الاستراتيجي الثاني تعزيز كفاءة وفعالية أصول البنية التحتية الاتحادية بهدف المحافظة على استدامتها.

وكذلك تم خلال الاجتماع مناقشة التطبيقات الذكية " I Auditor " التي يتم خلالها استخدام الهواتف الذكية لإدارة عملية التدقيق على جودة المشاريع وتحسين السلامة في المواقع، حيث يتميز النظام الجديد الذي يعد من الأنظمة الرائدة على مستوى دولة الإمارات بالقدرة على العمل مع فريق، وجمع البيانات غير محددة، وتحديد المكان ووقت عمل التدقيق آلياً، بالإضافة إلى إمكانية قيامه بعمل الإجراءات التصحيحية ومتابعتها، والتواصل الفوري في عمليات التفتيش، وإصدار التقارير والوصول إلى التحليلات، فضلاً عن تصوير الملاحظات وارفاقها في التقرير عند البند المخالف، إلى جانب سرعة اعتماد التقارير (اعتماد إلكتروني).

كما استمع معاليه إلى شرح مفصل حول سير العمل بمشروع مبنى الجنسية والإقامة بإمارة أم القيوين المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، ويتكون من 3 طوابق، ويشمل الطابق الأرضي للمشروع الساحة الرئيسية للمبنى والمداخل، وقسم الإقامات وأذونات الدخول، فضلاً عن قسم الجنسية، وقاعات تدريب، وأخرى للمحاضرات الكبرى، ونادٍ صحي آخر اجتماعي، إضافة لمصلى رجال وآخر للسيدات، بينما يشمل الطابق الأول مكاتب إدارة الموارد والخدمات المساندة وملحقاتها وإدارة نيابة الإقامة وشؤون الأجانب والمحكمة، في حين يضم الطابق الثاني مكتب المدير العام والأقسام التابعة له وإدارة متابعة المخالفين والأجانب.

ويشمل مشروع مبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين كذلك بوابات الدخول ومبنى للخدمات الكهربائية والميكانيكية ومحطة معالجة مياه الصرف حسب المتطلبات الأصلية للمشروع.

وقال معالي وزير تطوير البنية التحتية: "نحن اليوم على أعتاب انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار، الأمر الذي يتطلب منا بذل المزيد من الجهد لجعله نهج عمل لدى مختلف قطاعات الوزارة، من إطلاق المبادرات والمشاريع الابتكارية التي تدعم منظومة عمل الوزارة المتعلقة بتطوير البنية التحتية، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة في ذلك المجال، إلى جانب الاستغلال الأمثل للمشاريع الابتكارية الداعمة للاستدامة والبيئة".

وأضاف: "أن التميز الحكومي أضحى مطلباً ملحاً تسعى إليه حكومة دولة الإمارات وأحد أهم المؤشرات التي تقدم تصوراً واضحاً عن جودة الخدمات المقدمة بهدف إسعاد المتعاملين تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية".