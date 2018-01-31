أمل القبيسي تستقبل رئيس وزراء مولدوفا

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي الأربعاء، معالي بافل فيليب رئيس وزراء جمهورية مولدوفا الزائر والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء رحبت معالي رئيسة المجلس بضيف البلاد والوفد المرافق، متمنية أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .

حضر اللقاء سعادة كل من عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وحمد بن غليطة والدكتور سعيد المطوع وفيصل الذباحي وعزة سليمان بن سليمان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وأكدا على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.