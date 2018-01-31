أمام محمد بن راشد... 6 سفراء جدد للدولة يؤدون اليمين القانونية

الشارقة 24 – وام:

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدى في قصر الرئاسة الأربعاء ستة سفراء جدد للدولة معينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة اليمين القانونية .

كما تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معينين لدى الدولة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة .

حضر مراسم أداء اليمين وتسليم أوراق الاعتماد معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي .