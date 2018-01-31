شهر الإمارات للابتكار ينطلق الخميس

الشارقة 24:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق، الخميس، 1 فبراير 2018، فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وتتواصل حتى 28 من الشهر المقبل، وتشمل كافة إمارات ومناطق الدولة بواقع أسبوع في كل إمارة، وتضم نحو 100 فعالية رئيسية تشرف على تنظيمها المجالس التنفيذية في الإمارات، ومئات الفعاليات المتنوعة الأخرى.

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات قيادة دولة الإمارات بتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي مفتوح للسياسات والبرامج ونماذج العمل المبتكرة، وأن الحكومة نجحت في تعزيز ثقافة الابتكار وتحويلها إلى منهج عمل، والآن تنطلق مرحلة جديدة تركز على النتائج وتمكين الإنسان من خلال نموذج عمل مطور.

وقال معالي محمد القرقاوي إن شهر الإمارات للابتكار يشكل نتاجاً لتكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية المختلفة، ما يجعل منه الحدث الوطني الأبرز والأكبر من نوعه على مستوى الدولة، تعرض فيه الإنجازات المبتكرة ويحتفى بأصحابها، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار ودوره الرئيسي في الانتقال إلى المستقبل.

من أبوظبي مروراً بكافة الإمارات

وتبدأ فعاليات شهر الإمارات للابتكار من العاصمة أبوظبي، التي ستشهد سلسلة من الفعاليات المتنوعة في الأسبوع الأول من الشهر، في الفترة من 1-7 فبراير، لتتواصل في الأسبوع الثاني من 8-14 فبراير في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، ومن 15 – 21 فبراير في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، لتختتم فعاليات الشهر في دبي من 22-28 فبراير.