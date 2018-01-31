محمد بن زايد يستقبل وفداً من "الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"

الشارقة 24 - وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلس سموه في قصر البحر، وفد فريق العمل من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والقطاعات البحرية في الدولة، بمناسبة فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة "ب"، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.



ورحب سموه بالوفد الذي يرافقه معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ‎وهنأهم بهذا الإنجاز المهم الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مختلف المجالات، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التميز وترسيخ حضور الدولة كفاعل رئيسي ومؤثر على الخريطة البحرية الدولية وتقديم أفضل الممارسات العالمية في ادارة الموانئ والشحن.

‎

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المسؤولية الملقاة على عاتق شباب الوطن في دعم مسيرة التقدم والخير التي تشهدها بلادنا، مشيراً سموه إلى أن حصد المراكز والتفوق أمر مهم ومطلوب لكن المحافظة عليه ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة والتحلي بالهمة والإصرار والعزيمة على بلوغ الأفضل والأحسن هو الأساس لتحقيق طموحاتنا بمزيد من الرقي والتقدم.



وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "أن أمام أبناء الوطن فرص متعددة للعمل والقدرة على الابتكار والإبداع والريادة في كافة المجالات"، معرباً سموه عن ثقته بكفاءة وطاقات ومواهب أبناء الوطن المعتز بقيمه وثقافته وهويته وقدرتهم على مواصلة مسيرة بناء الوطن وتعزيز مكتسباته ومنجزاته.

وقال سموه: "إن تعزيز سمعة الدولة وإعلاء شأنها أمانة في أعناق الشباب، ونحن ننتظر منهم ونراهن عليهم لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية والوصول إلى الريادة العالمية".

وقدم الوفد لمحة سريعة عن خطط الدولة من خلال الانضمام إلى عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وسعيها في إضافة تجربتها ونجاحتها في النقل البحري ورؤيتها لتطوير هذا الحقل إلى مزيد من الفاعلية والتأثير والارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية وتشريعاتها وقوانينها، ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية إلى آفاق أرحب.

ضم الوفد: الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، دائرة النقل بأبوظبي، موانئ أبوظبي، موانئ دبي العالمية، موانئ الشارقة، هيئة موانئ الفجيرة وسلطة دبي الملاحية.