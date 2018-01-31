محمد بن راشد يزور معرض الصحة العربي

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" معرض الصحة العربي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي ويختتم فعالياته الخميس.

وقام سموه يرافقه - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - بجولة ميدانية في قاعات وردهات المعرض الذي تعرض فيه أكثر من 4 آلاف شركة وعارض يمثلون نحو 65 دولة آخر مبتكراتهم واختراعاتهم في مجال تقنيات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية المتطورة وتجهيزات المشافي والعيادات الطبية بكل مستلزماتها.

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بداية جولته عند منصة هيئة الصحة في دبي حيث اطلع من خلال الشرح الذي قدمه معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة ومساعديه على آخر التقنيات المستخدمة في مشافي ومراكز الهيئة الصحية المنتشرة في مناطق وأرجاء إمارة دبي لتوفير أرقى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية إلى مرضاها، ومن بين البرامج الجديدة التي تقدمها هيئة الصحة في دبي برنامج الرعاية الذكية واطلاق قناة مرئية موجهة إلى المجتمع تبث برامج ونصائح توعوية إلى مختلف شرائح وأفراد المجتمع.

وعرج سموه ومرافقوه على منصة مدينة دبي الطبية وتعرف من القائمين عليها على أهم التقنيات المستخدمة في مشافيها ومراكزها الطبية الملتزمة بتوفير وتقديم الوسائل والطرق العلاجية المبتكرة والمواكبة للتقنيات العلاجية العالمية.

وعند منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ( EHSE ) تعنى بتوفير نظام رعاية صحية بمعايير عالمية وتعزيز دور وزارة الصحة كجهة تشريعية أساسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة وضمان تأمين بيئة إيجابية ومرنة للموظفين والعمل على تطوير قدراتهم الذاتية وتوفير أعلى قدر ممكن من الاستقلالية لمقدمي الخدمات الصحية من أجل الابتكار والتطوير.

كما استمع سموه من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومساعديه إلى شرح تعريفي بالطريقة الحديثة لعلاج مرض السكري عن طريق الخلايا الجذعية، كما أطلق سموه برنامج "رعايتي" ومبادرة الملف الصحي الموحد لجميع مرضى ومراجعي مشافي وعيادات الوزارة في إمارات الدولة ومناطقها.