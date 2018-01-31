"خيرية سعود بن راشد " تتلقى طلبات المنح السكنية الأحد

الشارقة 24 – وام:



تبدأ مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، تلقي طلبات منح المساكن للمواطنين اعتباراً من يوم الأحد المقبل.



وأوضح راشد الحمر مدير عام المؤسسة، أن الطلبات خاصة بالمشروع الذي يضم 32 مسكناً ويقع في منطقة السلمة، موضحاً أن جميع المساكن تتألف من طابق أرضي وأول وتضم 5 غرف نوم وصالة ومجلس ومطبخ، فيما سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وقال الحمر إن المؤسسة ستبدأ بتلقي الطلبات بمقرها اعتباراً من 4 فبراير المقبل وحتى 29 إبريل المقبل، وذلك بعد استيفاء شروط التقديم والمتمثلة في عدم حصول أصحاب الطلبات على أي منح أو مساعدات سكنية من برامج إسكانية في الدولة وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أشخاص، منوهاً إلى أن المنحة السكنية ستشمل المواطنات المتزوجات من غير المواطنين.