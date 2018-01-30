بوركينا فاسو تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

الشارقة 24 – وام:



أعفت جمهورية بوركينا فاسو مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والمهمة من الحصول على تأشيرة السفر المسبقة، وذلك بناء على مذكرة تفاهم للتعاون حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول البلدين جرى توقيعها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأحد، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الـ 30 لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية.



وقع الاتفاقية، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو، بحضور سعادة غازي عبد الله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا المندوب الدائم للدولة لدى الاتحاد الإفريقي.



وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان مواطني الدولة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والمهمة السفر إلى جمهورية بوركينا فاسو دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة، مع إعفاء حاملي الجواز الدبلوماسي من جمهورية بوركينا فاسو من تأشيرة الدخول المسبقة إلى الدولة.



ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية، أثر إيجابي على مجالات السياحة والتجارة والاستثمار للبلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.