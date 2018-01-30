مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تنظم متحف نوبل الأحد

الشارقة 24 – وام:



تنظم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة "متحف نوبل 2018"، في دورته الرابعة تحت شعار "جائزة نوبل في الكيمياء–ارتباط العناصر"، وذلك في منطقة سيتي ووك بدبي، خلال الفترة من 4 فبراير المقبل وحتى 3 مارس المقبل، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المؤسسة إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالشراكة مع مؤسسة نوبل العالمية.



ويسلط متحف نوبل هذا العام الضوء على واحد من أهم مجالات جائزة نوبل العالمية وهو علم الكيمياء، حيث يركز على جهود أهم الكيميائيين العرب والمسلمين وإنجازاتهم التي اكتسبت أهمية كبيرة في تأسيس هذا العلم، إلى جانب الاكتشافات العلمية التي حققها الفائزون بجائزة نوبل في الكيمياء وعلى رأسهم العالم أحمد زويل.



ويسعى المتحف إلى إبراز الدور الحيوي لعلم الكيمياء والاكتشافات التي حققها الفائزون بجائزة نوبل في تغيير حياة البشر وتطوير مجالات رئيسة في الطب والحياة وتقديم فرص جديدة لتطوير العالم نحو الأفضل.



وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة إن متحف نوبل يأتي ليعزز الدور المعرفي الرائد لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال تبني وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير مسارات نقل وإنتاج المعرفة وتواكب في أهدافها استراتيجية دولة الإمارات لبناء مجتمعات قائمة على المعرفة المستدامة والتطلع إلى المستقبل.