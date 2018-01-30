محمد بن زايد: رؤية رئيس الدولة تحقق للإمارات الريادة العالمية

الشارقة 24 – وام:

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز البنية التحتية بمشاريع حيوية واستراتيجية متطورة، تعكس نهضة الإمارات وتمضي بمسيرة الاتحاد إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار، وبما يحقق لدولتنا الريادة العالمية.

جاء ذلك خلال تلقي سموه، يوم الثلاثاء، في مجلس قصر البحر من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، درعاً تذكارياً يرمز لعام زايد، بمناسبة افتتاح أطول طريق دولي "شارع الشيخ خليفة بن زايد".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في تطوير المشاريع التنموية وتنفيذ خطط مستقبلية، تعزز محركات النمو وتلبي طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل، مشيراً سموه إلى أن بناء شبكات طرق متطورة ومتكاملة وفق معايير عالمية ومستدامة، يخدم مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها وطننا الغالي في طريق تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تواكب العالمية.

وأشاد سموه بالمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمراحل المشروع منذ الانطلاقة حتى الإنجاز وبكافة الجهود التي بذلت من مختلف الجهات، مؤكداً سموه أن ما تحقق يدفعنا إلى المزيد من العمل وبذل قصارى الجهد لمضاعفة الإنجازات وإعلاء بنيان الوطن في كافة المجالات.

يذكر أن الشارع الذي بلغت تكلفته 5.3 مليارات درهم، وأنجزته شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، تحت إشراف ومراقبة دائرة النقل بإمارة أبوظبي يبلغ طوله 327 كيلومتراً، يعد أحد أهم مشاريع النقل الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، والتي تسهم في تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو تعزيز جودة البنية التحتية وتدعيم التنمية الاقتصادية للإمارة، وسيسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في شبكات الطرق الحديثة، وبما يتناسب مع مكانة الدولة الحضارية والنهضة العمرانية الشاملة.

ودخل طريق الشيخ خليفة بن زايد موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بوصفه أطول طريق دولي بطول 327 كيلومتراً يستخدم الصمامات الباعثة للضوء LED لإنارة الطريق والتقاطعات إذ تم تركيب 21 ألفاً و154 لمبة على 8 آلاف و747 عموداً، وهو الأمر الذي سيسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة نحو 60% على أقل تقدير.