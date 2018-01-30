سفارة الدولة تبحث مع موزمبيق تعزيز التعاون الاستثماري

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور راشد العفاري القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية موزمبيق، كارلوش بونيتي مارتينيو وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية بمقر الوزارة في مابوتو.

وأكد الدكتور راشد العفاري، خلال اللقاء، اهتمام حكومة دولة الإمارات في تطوير العلاقات مع جمهورية موزمبيق على الأصعدة كافة، مثمناً رعاية واهتمام فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، بالتعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وبتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأعرب الدكتور العفاري عن شكره للوزير مارتينيو، على العرض الذي قدمه خلال اللقاء، حول مشاريع البنية التحية في بلاده، والرغبة في قيام الشركات الإماراتية بالاستثمار فيها، نظراً للخبرات والنجاحات التي حققتها هذه الشركات، وأكد استعداد السفارة بعرض هذه المشاريع على الشركات الإماراتية، مما ستعود بالخير لموزمبيق الصديقة.

وأعرب الوزير الموزمبيقي عن سعادته باللقاء، واستعداد الوزارة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين من خلال التعاون في مجالات التنمية، مشيراً إلى أن موزمبيق تتطلع لدولة الإمارات ذات النهضة الحضارية بنقل خبرات شركاتها في القطاعات كافة.

ووعد الوزير بموافاة السفارة بالمشاريع الاستثمارية البناءة لتحقيق الأهداف المنشودة.